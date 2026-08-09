Çin'de Dolphin Tayfunu! Yaklaşık 390 bin kişi tahliye edildi

Şiddetli rüzgar, sağanak, sel ve toprak kaymaları getirmesi beklenen Dolphin Tayfunu, saatte yaklaşık 162 kilometre hızla Çin'in doğu kıyısına yaklaşıyor.

Cıciang eyaletinde toprak kayması riskine karşı uyaran yetkililerin talimatı doğrultusunda Taycou kentinde yaklaşık 390 bin kişi tahliye edildi.

DENİZ FAALİYETLERİ ASKIYA ALINDI, 1300'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Eyalette, feribot ve gemi turları gibi deniz faaliyetleri askıya alındı.

Yerel basındaki haberlere göre Şanghay kentindeki Hongqiao ve Pudong havalimanlarında uçuşların yüzde 60'ı yani 1300'den fazla sefer iptal edildi.

Yetkililer, Şanghay'da "riskli bölgelerdeki" yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör