Çin’de feci kaza: Tren işçileri ezdi
Çin'in Yünnan eyaletinde sismik algılama yapan test treni işçilere çarptı. Kazada 11 kişi can verdi.
Xinhua'nın haberine göre, Yünnan eyaletinin merkezi Kunming şehrindeki yerel demir yolu firması, günün erken saatlerinde tren kazasının meydana geldiğini açıkladı.
Açıklamada, tren istasyonunda sismik algılama yapan test treninin, raylardaki bakım işçilerine çarptığı ve 11 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.