Çin’de havai fişek fabrikasında patlama: 26 ölü, 61 yaralı

Çin'in Hunan eyaletinin idari merkezi Changsha şehrinin Liuyang ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün akşam saatlerinde patlama meydana geldiği bildirildi.

26 KİŞİ ÖLDÜ, 61 KİŞİ YARALANDI

Yerel Acil Durum Yönetimi Bürosu, patlamada fabrikada çalışan 26 işçinin yaşamını yitirdiğini, 61 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Şİ CİNPİNG TALİMAT VERDİ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, patlamanın ardından arama-kurtarma çalışmalarının yoğunlaştırılması ve olaya ilişkin soruşturmanın hızla başlatılması talimatını verdi. Şi ayrıca kritik sektörlerde potansiyel risklerin taranması, kamu güvenlik yönetiminin güçlendirilmesi ve halkın güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu.

