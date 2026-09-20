Çin’de heyelan faciası: 2 ölü
Çin’in Sıçuan eyaletinde meydana gelen heyelan bölgede paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre kayıp 5 kişiden 2’sinin cansız bedenine ulaşılırken, ekipler enkaz altında kalan 3 kişiyi bulmak için zamanla yarışıyor.
Çin'in Sıçuan eyaletindeki yerel acil durum yönetimi bürosundan yapılan açıklamaya göre, Pancıhua ilinin Yanbien ilçesindeki Cıliuhı köyü yakınında dün heyelan meydana geldi.
Heyelanda kaybolan kişilerden 2'sinin cansız bedeni bulundu.
3 KİŞİ HALA ARANIYOR
Heyelanda ilk belirlemelere göre 5 kişinin kaybolduğu açıklanmıştı.
Arama ve kurtarma ekipleri kayıp 3 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.