Çin’de heyelan faciası: 2 ölü

Çin’in Sıçuan eyaletinde meydana gelen heyelan bölgede paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre kayıp 5 kişiden 2’sinin cansız bedenine ulaşılırken, ekipler enkaz altında kalan 3 kişiyi bulmak için zamanla yarışıyor.

Çin’de heyelan faciası: 2 ölü
AA

Çin'in Sıçuan eyaletindeki yerel acil durum yönetimi bürosundan yapılan açıklamaya göre, Pancıhua ilinin Yanbien ilçesindeki Cıliuhı köyü yakınında dün heyelan meydana geldi.

Heyelanda kaybolan kişilerden 2'sinin cansız bedeni bulundu.

Çin’de heyelan faciası: 2 ölü

3 KİŞİ HALA ARANIYOR

Heyelanda ilk belirlemelere göre 5 kişinin kaybolduğu açıklanmıştı.

Arama ve kurtarma ekipleri kayıp 3 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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