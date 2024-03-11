Çin’de KAAN paniği: Baskı yaratacak

Türkiye'nin milli uçağı KAAN, pazar paylarını kaybetmek istemeyen ülkelerde endişeye yol açtı. Bu endişe Çin basınına "KAAN,J-35'lerin müşterilerini kapmak ister mi?" manşetiyle yansıdı. Zaker'deki haberde, Türkiye'nin KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağı geliştiren dördüncü ülke olduğuna dikkat çekildi. RCS seviyesinin Çin, ABD ve Rus rakiplerinden düşük olması nedeniyle görünmezlik seviyesinin daha iyi olduğunun altı çizildi. Haberde, Türkiye'nin TB-2'de olduğu gibi KAAN'la da Çin'in silah satış payını alabileceği belirtildi.Yunanistan Ulusal Savunma Bakanı Nikos Dendias ise Ermenistan ile işbirliği yapacaklarını kaydetti. İHA ve anti-drone sistemlerinin küresel düzeydeki savaşların şeklini değiştirdiğini kabul eden Dendias, "Ermenistan, Bayraktar İHA'larının kullanıldığı büyük ölçekli bir savaşa maruz kaldı" dedi.