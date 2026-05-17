Çin’de kamyonet sel sularına kapıldı: Ölü ve kayıplar var

Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, bölgeye bağlı Huanciang Maonan Özerk ilçesinin, Luoyan kasabasında sel sularının kapladığı köprüden geçmeye çalışan kamyonet nehre sürüklendi.

Kamyonetteki 15 kişiden 5'i kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti. Sel sularına kapılan 9 kişi halen bulunamadı.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığına bağlı Devlet Sel Kontrolü ve Kuraklık Yardım Merkezi, arama ve kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye ekip gönderdi.

Kaybolanları arama çalışmaları sürüyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör