Çin’de kargo gemisinde yangın faciası: 20 ölü
Çin’in Shandong eyaletinde tamir için Qingdao Limanı'na demirleyen kargo gemisini alevler sardı. Yangın nedeniyle en az 20 kişi yaşamını yitirdi.
Çin basını, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinde tamir için Qingdao Limanı'na demirleyen yabancı kargo gemisinde yerel saatle 11.15'te yangın çıktığını duyurdu.
Yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, arama kurtarma çalışmalarının hızla yürütülmesi ve mağdurlara destek sağlanması çağrısında bulunduğu belirtildi.
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