Çin’de kömür madeninde şiddetli patlama: 4 işçi öldü
Çin’de bir kömür madeninde patlama gerçekleşti. Olay nedeniyle 4 işçi hayatını kaybetti.
Xinhua'nın haberine göre, Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde bulunan Cınşiong ilindeki Daying Kömür Madeni'nde dün akşam saatlerinde gazdan dolayı patlama meydana geldi.
Madende patlamanın olduğu bölümde çalışan 4 işçi hayatını kaybetti, göçük altında kalan 3 işçiden haber alınamıyor.
Arama kurtarma çalışmaları ve kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Çin'de altyapının eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu kömür madeni işletmelerinde, son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da zaman zaman kazalar meydana geliyor.