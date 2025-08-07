Çin’de korkunç anlar: İnsanlar birer birer köprüden düştü

Çin'in kuzeydoğusundaki Sincan bölgesinde bir asma köprünün halatı koptu.

Köprüdeki 29 kişi aşağı düşerken, 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çin'de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, halat koptuktan sonra köprünün bir tarafa doğru eğildiği, bazı turistlerin köprünün asılı tarafına tutunarak güvenli bir şekilde kıyıya geçmeye çalıştıkları görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, turistik bölge geçici olarak kapatıldı.