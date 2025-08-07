Çin’de korkunç anlar: İnsanlar birer birer köprüden düştü
Çin’in Sincan bölgesinde can pazarı yaşandı. Asma köprünün halatının kopmasıyla 29 kişi aşağıya düştü. Dehşet verici olayda 5 kişi can verdi.
Çin'in kuzeydoğusundaki Sincan bölgesinde bir asma köprünün halatı koptu.
Köprüdeki 29 kişi aşağı düşerken, 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, halat koptuktan sonra köprünün bir tarafa doğru eğildiği, bazı turistlerin köprünün asılı tarafına tutunarak güvenli bir şekilde kıyıya geçmeye çalıştıkları görüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, turistik bölge geçici olarak kapatıldı.