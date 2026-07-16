Çin’de korkunç patlama: Şişme bot havaya uçtu! 7 ölü

Çin’in kuzeyinde şiddetli bir patlama gerçekleşti. Motorlu şişme botun infilak etmesi sonucu 7 kişi can verdi.

Çin’de korkunç patlama: Şişme bot havaya uçtu! 7 ölü
AA

Xinhua ajansının haberine göre, yerel saatle 14.10 sularında Çin'in Liaoning eyaletindeki Şingçıng kenti açıklarında 13 kişiyi taşıyan motorlu şişme bot patladı.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığını ve 1 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Ön soruşturmaya göre sarmal deniz kabuğu toplayan bölge sakinlerinin bulunduğu botun kaptanının yakıt sızıntısından şüphelendiği, durdurduğu motoru yeniden çalıştırırken patlama meydana geldiği düşünülüyor.

Patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ÇİN

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