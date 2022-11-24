Çin’de koronavirüs alarmı! Salgının başından bu yana...

Çin, bir mevsim dönümüne daha artan Kovid-19 vakaları ve salgın kontrol tedbirleriyle giriyor. Kovid-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü ülkede, günlük vaka sayısı "salgının başından bu yana en yüksek seviyeye" çıktı. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 4 bin 10, göstermeyen 27 bin 646 vaka tespit edildi, bir kişi hayatını kaybetti.

Günlük vaka sayısı, ilk vakaların 2019 sonunda Vuhan'da görülmesinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Doğrulanan, yani hastalık belirtisi gösteren vaka sayısı, en son 2020'de salgının ilk aylarında ve bu yıl bahar aylarındaki salgın dalgasında 4 bine yaklaşmış ancak bu eşiği aşmamıştı. Toplam vaka sayısı ise ilk kez 30 bini geçti. Çinli sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel toplama dahil etmiyor.