Çin’de maden ocağını su bastı: 7 ölü
Çin'de kaçak işletilen maden ocağını su bastı. Olay nedeniyle 7 kişi can verdi.
Xinhua ajansının haberine göre, kayıp ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, Çin'de ülkenin güneybatısındaki Çongçing iline bağlı Youyang Tucia ve Miao Özerk İlçesi'nde kapalı ve terk edilmiş bir maden ocağında 7 kişinin cansız bedenini buldu.
Kaçak işletilen maden ocağını su basması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
Polis ayrıca bölgede kaçak madencilik yaptıkları şüphesiyle 21 kişiyi gözaltına aldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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