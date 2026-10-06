Çin’de maden ocağını su bastı: 7 ölü

Xinhua ajansının haberine göre, kayıp ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, Çin'de ülkenin güneybatısındaki Çongçing iline bağlı Youyang Tucia ve Miao Özerk İlçesi'nde kapalı ve terk edilmiş bir maden ocağında 7 kişinin cansız bedenini buldu.

Kaçak işletilen maden ocağını su basması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Polis ayrıca bölgede kaçak madencilik yaptıkları şüphesiyle 21 kişiyi gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör