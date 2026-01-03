Çin’de nüfus artırma vergisi

Çin, doğum oranlarını artırmak amacıyla 1 Ocak'tan itibaren doğum kontrol yöntemlerine yüzde 13 vergi uygulayacak, ancak çocuk bakım hizmetleri bu vergiden muaf tutulacak. Geçen yılın sonlarında duyurulan vergi sistemindeki revizyon, Çin'in onlarca yıldır uyguladığı tek çocuk kuralının yürürlükte olduğu 1994'ten beri var olan birçok muafiyeti ortadan kaldırıyor. Ayrıca evlilikle ilgili hizmetleri ve yaşlı bakımını katma değer vergisinden (KDV) muaf tutuyor. Yaşlanan nüfus ve durgun ekonomiyle karşı karşıya kalan Çin, evlilik ve çocuk sahibi olmasıyı teşvik etmek için yoğun çaba harcıyor.