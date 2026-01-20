Çin’de nüfusta dramatik düşüş

Çin'in aileleri çocuk yapmaya teşvik etmeye yönelik politikalarına rağmen ülkedeki doğum oranları hızla düşüyor. Ülkedeki doğum oranı 2025'te binde 5.63'e gerileyerek ulusal kayıtların tutulmaya başlandığı 1949'dan bu yana en düşük seviyeye indi. 2024'te 1 milyar 408 milyon 280 bin olan Çin anakarası nüfusu, 2025'te 1 milyar 404 milyon 890 bine geriledi. Çin'in nüfusu, 2025'te 3.39 milyon düşerek önceki 3 yıldaki azalma eğilimini sürdürdü. 2025'te 7.92 milyon bebek dünyaya gelirken yeni doğanların sayısı 9.54 milyon bebeğin dünyaya geldiği 2024'e göre yüzde 16.9 azaldı. Artan ölüm sayıları ve hızlanan yaşlanma, dünyanın ikinci büyük ekonomisi için uzun vadeli bir demografik ve ekonomik risk tablosu ortaya koydu.