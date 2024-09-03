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Giriş Tarihi: 3.9.2024 10:46

Çin'de okul servisi kalabalığa daldı: 5'i öğrenci 11 kişi öldü

Çin’in Shandong eyaletinde okul servisinin kalabalığa dalması sonucu 5’i öğrenci 11 kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken servis sürücüsü gözaltına alındı.

İHA
Çin’de okul servisi kalabalığa daldı: 5’i öğrenci 11 kişi öldü

Çin'in Shandong eyaletine bağlı Tai'an kentinde yaşanan olayda, okul servisi sürücüsü okula yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kalabalığa daldı.

11 KİŞİ ÖLDÜ

Okul servisinin öğrenci ve ailelerin okul kapısında beklediği sırada kalabalığa dalması sonucu 5'i öğrenci 11 kişi hayatını kaybetti. Biri durumu kritik aralarında öğrenci ve velinin bulunduğu 12 kişinin yaralandığı olaya ilişkin soruşturma başlatılırken servis sürücüsü gözaltına alındı.

Yaralıların tedavisi hastanede sürüyor.

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Çin'de okul servisi kalabalığa daldı: 5'i öğrenci 11 kişi öldü
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