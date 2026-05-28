Çin’de ölümcül trafik kazası: 13 can kaybı

Xinhua ajansının haberine göre, Çin'in iç kesimlerindeki Hınan eyaletinde bulunan Nanyang kentinde yolcu taşıyan minibüs, kara yolunda seyreden kamyona arkadan çarptı.

Kazada minibüste seyahat eden 16 yolcudan 13'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.

Dokuz koltuklu minibüsün kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı belirtildi.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, kazaya ilişkin soruşturmayı yürütmek ve çalışmaları koordine etmek üzere bir ekibi bölgeye gönderdi.

