Çin’de sel faciası: Onlarca ölü
Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi şiddetli yağışların etkisi altına girdi. Doğal afetler nedeniyle 39 kişi yaşamını yitirdi.
Xinhua'nın yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberde, Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde aşırı yağışların sellere yol açtığı belirtildi.
Haberde, sellerde, bazıları Nanning kentindeki barajda oluşan yarık nedeniyle olmak üzere 39 kişinin öldüğü, 9 kişinin kaybolduğu ifade edildi.
ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR BARAJDA AĞIR HASARA YOL AÇTI
Çin'in güneyinde günlerdir süren seller nedeniyle Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Nanning kentinde bulunan Liulan Barajı'nda yarık oluştuğu ve yüzlerce kişinin tahliye edildiği duyurulmuştu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sel nedeniyle tarım arazilerinin ve telefon direklerinin sular altında kaldığı, bazı kişilerin çatıların üzerinde yardım istediği görülmüştü.