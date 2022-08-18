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Giriş Tarihi: 18.8.2022 10:12 Son Güncelleme: 18.8.2022 10:13

Çin'de sel felaketi: 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp

AA
Çin’de sel felaketi: 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp

Çin bir süredir yoğun yağışlarla mücadele ediyor. Çinghay eyaletinde yaşanan sel nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı.

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde yoğun yağmurun yol açtığı selde 16 kişi hayatını kaybetti, 36 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi. Yerel afet idaresinden yapılan açıklamaya göre, eyalet merkezi Şining şehrine bağlı Datong Hui ve Tu özerk ilçesinde sabah saatlerinde ani sel baskını meydana geldi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Dağlık bölgedeki özerk ilçede sel nedeniyle 2. seviye alarm ilan edilirken şu ana kadar 16 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi ise kayıp. Çinghay İtfaiye ve Kurtarma Dairesi, yaklaşık 600 kişilik bir ekibi arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gönderdi.

Çin'in doğu ve güney kesimlerini etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle son 60 yılın yüksek sıcaklıkları kaydedilirken Himalayaların uzantısındaki Tibet-Çinghay Platosu'nda selin meydana gelmesi, ekstrem iklim koşullarındaki artışa işaret ediyor.

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Çin'de sel felaketi: 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp
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