Çin’de sel sonrası yılan paniği
ÇİN'in güneyinde etkili olan Tropikal Fırtına Maysak'ın neden olduğu sellerde 39 kişi yaşamını yitirdi. Çin basını, ülkenin güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Tropikal Fırtına Maysak'ın yol açtığı sellerde 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin kaybolduğunu duyurdu. Yetkililer, Guangxi genelinde 130 bin kişinin bölgeden tahliye edildiğini açıkladı. Sel nedeniyle bir çiftlikte üretilen zehirli yılanlar kaçtı. Zehirli yılanların varlığı bölge halkında paniğe neden oldu.