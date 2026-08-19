Çin’de sel ve toprak kayması: 10 ölü, 17 yaralı

Çin'in Sichuan eyaletinde şiddetli yağışlar sele neden oldu.

21 BİN 784 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Xinbao köyündeki bir evin avlusunda üniversite giriş sınavı sonuçlarını kutlamak için düzenlenen akşam yemeği sırasında biriken yağmur suları nedeniyle çatı ve duvarın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Şiddetli yağış nedeniyle farklı bölgelerde 21 bin 784 kişi tahliye edildi.

Guangxi özerk bölgesinde ise inşaat sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yaz başından beri Çin'in güneybatısı ile güneyindeki birçok bölge yoğun yağış alıyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör