Çin’de şiddetli patlama: Yaralılar var

Xinhua'nın haberine göre, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletindeki Huludao kentinde sabah saatlerinde bir apartmanda sıvılaştırılmış gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilen patlama meydana geldi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığı, 3 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi.

Açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü, patlamanın sebebinin soruşturulduğu aktarıldı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör