Çin’de tartışılan karar! Eski bakanın ölüm emri verildi

Mayıs 2020'de Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı üyeliğine atanmasından önce Adalet Bakanı ve Komünist Parti Merkezi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu üyesi olarak görev yapan 67 yaşındaki Fu, üst düzey emniyet ve yargı mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında geçen yıl gözaltına alınmıştı. Fu, mart ayında Komünist Parti'den ihraç edilmişti.

Komünist Parti Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamada, Fu'nun, "tüm ideallerini ve inançlarını terk ettiği, hiçbir zaman partiye ve halka sadık kalmadığı, parti ruhunu ve ilkelerini terk ettiği" suçlamalarına yer verilmişti.

Eski Adalet Bakanı ve polis şefi hakkındaki dava 11 Temmuz'da açılmıştı. Fu, 29 Temmuz'da yapılan duruşmada hakkındaki tüm suçlamaları kabul etmişti.