Çin’de tekne alabora oldu: 6 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Hunan eyaletine bağlı Pingjiang ilçesinde dün meydana gelen tekne kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, dün yerel saatle 17.30 sıralarında Pingjiang'a bağlı Doutang köyünde 6 kişiyi taşıyan küçük bir teknenin bilinmeyen bir nedenle alabora olduğunu bildirdi. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri, nehirde 6 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.