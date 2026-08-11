Çin'de uydu taşıyan Long March 7A roketi havada patladı!
Çin'in uydu taşımak üzere fırlattığı Long March 7A roketinin, fırlatılmasından 85 saniye sonra havada patladığı bildirildi. Roketin fırlatılmadan yaklaşık 1,5 dakika sonra patlayarak parçalandığı ifade edildi.
Dünya genelindeki kullanıcılara radyo, televizyon ve diğer iletişim hizmetleri sağlaması planlanan Zhongxing-4B uydusunu taşıyan roket, Çin'in Haynan Adası'ndaki fırlatma merkezinden fırlatıldı.
1,5 DAKİKA SONRA PATLAYARAK PARÇALANDI
Xinhua'nın haberine göre roket, fırlatılmadan yaklaşık 1,5 dakika sonra patlayarak parçalandı.
Roketin uçuş sırasında "anormallik" yaşadığı ve olayın nedeninin araştırıldığı belirtildi.
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