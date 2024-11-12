Çin’de vahşet! Aracı insanların üzerine sürdü: 35 kişi hayatını kaybetti

Polis, ön soruşturmada, şüphelinin boşanma davasındaki maddi varlıklarının paylaşılmasından memnun olmadığını öğrendi. Polis olayı soruşturmaya devam ediyor.

Salı sabahı, Çin'de olayla ilgili haberler sosyal medya platformlarında yoğun bir şekilde sansürlendi. Çinli sosyal medya platformu Weibo'da spor merkezi için yapılan aramada yalnızca birkaç gönderi bulundu ve bunlardan yalnızca birkaçı bir şeylerin yaşandığına atıfta bulunuyordu, fotoğraf veya ayrıntı yoktu. Pazartesi gecesi Çin medyasında olayla ilgili olarak yayınlanan makaleler kaldırıldı.