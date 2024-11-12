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Giriş Tarihi: 12.11.2024 15:24 Son Güncelleme: 12.11.2024 15:39

Çin’de vahşet! Aracı insanların üzerine sürdü: 35 kişi hayatını kaybetti

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki bir spor merkezinde egzersiz yapan insanların üzerine aracını kasıtlı olarak çarpan bir sürücü 35 kişiyi öldürdü, 43 kişiyi de ağır yaraladı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Çin’de vahşet! Aracı insanların üzerine sürdü: 35 kişi hayatını kaybetti

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki Zhuhai kentinde, her yıl düzenlenen ülkenin en önemli havacılık fuarının arifesinde, pazartesi akşamı bir kişi spor merkezinde yürüyüş yapan insanların üzerine aracını kasıtlı olarak çarptı. Olayda, 35 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi de ağır yaralandı.

Polis, olay yerindeki spor merkezinde 62 yaşındaki bir adamı gözaltına aldı. Polisler Çin yasaları gereği şüphelinin sadece soyadını paylaştı. Soyadı Fan olan şüpheli, bıçakla yaralı halde araç içinde bulundu. Bilinci kapalıydı.

Polis, ön soruşturmada, şüphelinin boşanma davasındaki maddi varlıklarının paylaşılmasından memnun olmadığını öğrendi. Polis olayı soruşturmaya devam ediyor.

Salı sabahı, Çin'de olayla ilgili haberler sosyal medya platformlarında yoğun bir şekilde sansürlendi. Çinli sosyal medya platformu Weibo'da spor merkezi için yapılan aramada yalnızca birkaç gönderi bulundu ve bunlardan yalnızca birkaçı bir şeylerin yaşandığına atıfta bulunuyordu, fotoğraf veya ayrıntı yoktu. Pazartesi gecesi Çin medyasında olayla ilgili olarak yayınlanan makaleler kaldırıldı.

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Çin’de vahşet! Aracı insanların üzerine sürdü: 35 kişi hayatını kaybetti
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