Çin’de yüksek katlı binayı alevler sardı: 14 ölü, 25 yaralı

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde dün bir binada yangın çıktı. Taiyuan şehrinde yüksek katlı bir binadan yükselen alevler en az 14 kişinin ölümüne neden oldu. Çinli yetkililer, 9'u ağır 25 kişinin hastanede tedavi gördüğünü bildirdi.