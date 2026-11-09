Çin’de yüksek katlı binayı alevler sardı: 14 ölü, 25 yaralı
Çin’in Shanxi eyaletindeki bir binayı saran alevler faciaya yol açtı. Yaklaşık iki saat süren müdahalenin ardından söndürülen yangında en az 14 kişi hayatını kaybederken, 9’u ağır 25 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde dün bir binada yangın çıktı. Taiyuan şehrinde yüksek katlı bir binadan yükselen alevler en az 14 kişinin ölümüne neden oldu. Çinli yetkililer, 9'u ağır 25 kişinin hastanede tedavi gördüğünü bildirdi.
Alevler yaklaşık iki saat sonra söndürülürken, kurtarma çalışmaları yerel saatle 20.30 itibarıyla tamamlandı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.