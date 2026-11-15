Çin’deki kritik APEC zirvesine hangi ülkeler katılacak? Trump, Putin ve Şi aynı masada

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyinden (CCPIT) yapılan açıklamaya göre, Şıncın kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne ev sahibi Çin'in Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanı sıra Avustralya, Kanada, Şili, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Meksika, Rusya, Tayland ve Vietnam'dan devlet ve hükümet başkanları katılacak, konuşmalar yapacak ve panel tartışmalarında yer alacak.

Ayrıca, APEC'e müstakil olarak üye olan Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümetinin başkanı da zirvede yer alacak.

Hükümet ve devlet başkanlarının katılacağı 33. APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi, "Birlikte Refah İçin Asya-Pasifik Topluluğunun İnşası" temasıyla 18-19 Kasım'da toplanacak.

Öncesinde iş dünyası ve hükümet temsilcileri, 17-18 Kasım'da APEC CEO Zirvesi'nde bir araya gelecek. Zirveye Fortune Global 500 listesindeki 115 şirketin temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Çin Devlet Başkanı Şi, APEC CEO Zirvesi'nin açılış törenine katılacak ve burada konuşma yapacak.

Liderler zirvesi öncesinde konuk liderlerle akşam yemeğinde bir araya gelecek olan Şi, zirve marjında da ikili görüşmelerde bulunacak.