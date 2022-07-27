Çin’deki laboratuvar iddiası çürütüldü! İşte Kovid-19 salgınının merkezi üssü

VİRÜSLE ENFEKTE OLAN İLK KİŞİLER PAZARDAKİ SATICILAR

Çalışma, virüsün 2 farklı yayılma yolu izlediğini; hayvandan insana ve daha sonra enfekte olan insanlardan pazarda alışveriş yapan diğer insanlara bulaştığına dikkati çekti.

Bilim insanları, Vuhan'da virüs nedeniyle hastaneye kaldırılan hastaların yalnızca yüzde 50'sinin pazar yeri ile doğrudan bir teması olduğunu tespit ettiklerini ancak hastalığın daha sonra semptom gösterenler tarafından yayıldığını bildirdi.

Araştırmanın baş yazarı ve biyolog Prof Micheal Worobey, pazardaki satıcıların virüsle enfekte olan ilk kişiler olduğunu ve daha sonra pazar çevresindeki topluluk içinde bir "enfeksiyon zinciri" oluşturduğunu kaydetti.

Araştırmayı yürütenlerden Glasgow Üniversitesinde görevli virolog Prof. David Robertson, çalışmanın virüsün laboratuvardan geldiğine ilişkin "yanlış inancı" düzelteceğini umduğunu ifade etti.

Bazı çevreler, virüsün, yarasalar üzerine inceleme yapan Vuhan Viroloji Enstitüsündeki laboratuvardan sızmış olabileceğini iddia ediyor.