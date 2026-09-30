Çin’den ABD ve İran’a çağrı: “Barışı tercih edin”

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Çin'in, krizin başlangıcından bu yana çatışmanın sonlandırılmasını istediğini ve barış görüşmelerini teşvik etmek için çaba harcadığını hatırlatan Guo, "Umarız İran ve ABD barışı tercih eder, İslamabad Mutabakatı'na uymayı yeniden taahhüt ederek diyalog ve müzakerelere en kısa zamanda döner." ifadesini kullandı.