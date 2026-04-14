Çin’den ABD’nin Hürmüz ablukasına sert tepki: Tehlikeli ve sorumsuz bir eylem

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, konuya ilişin değerlendirmede bulundu.

Taraflar arasında sağlanan geçici ateşkes hala yürürlükteyken ABD'nin askeri konuşlanmasını hızlandırdığını ve Hürmüz Boğazı'nı hedef alan bir ablukaya yöneldiğini kaydeden Sözcü Guo, "Bu, tehlikeli ve sorumsuz bir eylem." ifadesini kullandı.

Guo, ablukanın yalnızca cepheleşmeyi derinleştireceğini, gerilimi yükselteceğini ve halihazırda kırılgan durumdaki ateşkesin altını oyarak Boğaz'dan güvenli geçişi riske atacağını belirtti.

Ancak tam bir ateşkesin durumun iyileştirilmesine yönelik temel koşulları oluşturabileceğinin altını çizen Guo, "İlgili tarafları, ateşkes anlaşmasına uymaya, barış görüşmelerinin doğrultusuna bağlı kalmaya ve Hürmüz Boğazı'ndaki normal trafiğin en erken vakitte sürdürülebilmesi için somut adımlar atmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Guo, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve engelsiz geçişin ancak savaşa son vererek ve Körfez bölgesinde barış ile istikrarı tesis ederek gerçekleştirilebileceğini vurguladı.