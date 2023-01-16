Çin’den ABD’ye gözdağı: Gerçek silah ve mühimmatlar kullanıldı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Donanmasından yapılan açıklamada, Şandong ve harp filosunun, tatbikatta, "çatışma talimi, gece kalkış ve inişleri, acil durumlara yanıt, müşterek harekat, hasar kontrolü ve diğer faaliyetleri icra ettiği" bildirildi.

Güvertesinde bir düzine kadar J-15 savaş uçağı taşıyan gemiye farklı tiplerde güdümlü füze muhriplerinin eşlik ettiği tatbikatta, hava saldırıları ve çok boyutlu saldırılara karşı yüzey, hava ve denizaltı savunması senaryolarının çalışıldığı belirtildi.

Tatbikat boyunca J-15 savaş uçaklarının çok sayıda iniş ve kalkış yaptığı, gece manevra kabiliyetinin test edildiği kaydedildi.