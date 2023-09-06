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Giriş Tarihi: 6.9.2023 16:32

Çin’den ABD’ye iPhone misillemesi!

Dünya genelinde birçok ülkenin Çinli sosyal medya platformu TikTok’u yasaklama kararına Çin’den misilleme geldi. ABD’li Wall Street Journal’da yer alan bir habere göre, Çin hükümet çalışanları iPhone ve diğer yabancı marka cihazları iş yerinde kullanmaları ve ofise getirmeleri yasakladı.

AA
Çin’den ABD’ye iPhone misillemesi!

ABD'nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Çin'de hükümete bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlara, Apple'ın iPhone model akıllı telefonları ve diğer yabancı markalara ait modelleri, iş için kullanmamaları ve iş yerine getirmemeleri talimatı verildiğini ileri sürdü.

Gazete, "konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara" dayandırdığı haberinde, kamu çalışanlarının son haftalarda, iş yeri toplantılarında ve mesaj gruplarında amirlerinden bu konuda talimatlar aldıklarını kaydetti. Talimatın ne kadar yaygın olduğunun bilinmediğine dikkat çekilen haberde, hükümete bağlı bazı düzenleyici kurumların personeline de benzer uyarıların yapıldığı ifade edildi.

Haberde, Pekin'in aslında yıllardan beri bazı kritik kamu kurumlarındaki görevlilerin iPhone kullanımını kısıtladığı, son talimatın uygulamayı daha yaygın hale getirdiği iddiasına yer verildi. Tedbirin, Pekin yönetiminin son dönemde teknolojide dışa bağımlılığı azaltma ve siber güvenliği artırmaya yönelik çabalarının parçası olduğu değerlendiriliyor.

Bloomberg, geçen yıl yayımladığı haberde, ülkede kamu kurumlarına, Windows işletim sisteminin ve yabancı marka bilgisayarların kullanımını iki yıl içinde, yerli markalar ve açık kaynak kodlu alternatiflerle değiştirme talimatı verdiğini iddia etmişti.

Çin'in adımlarının, ABD'nin Çinli teknoloji şirketi Huawei ve sosyal medya platformu TikTok'a getirdiği benzeri yasakların ardından gelmesi dikkati çekiyor. ABD ile jeostratejik rekabetin ve gerilimlerin arttığı son yıllarda Çin hükümeti, dijital ortamlar ve veri güvenliği alanlarında kontrolleri giderek sıkılaştırıyor.

ABD ile Çin arasındaki gerilimlere rağmen Apple, Çin'de akıllı telefon satışlarında yüzde 22 ile en büyük paya sahip bulunuyor. Akıllı telefonlarının önemli bölümünü taşeron şirketler aracılığıyla Çin'de üreten şirket, gelirinin de yüzde 19'unu Çin pazarından sağlıyor.

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Çin’den ABD’ye iPhone misillemesi!
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