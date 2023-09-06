Çin’den ABD’ye iPhone misillemesi!

ABD'nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Çin'de hükümete bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlara, Apple'ın iPhone model akıllı telefonları ve diğer yabancı markalara ait modelleri, iş için kullanmamaları ve iş yerine getirmemeleri talimatı verildiğini ileri sürdü.

Gazete, "konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara" dayandırdığı haberinde, kamu çalışanlarının son haftalarda, iş yeri toplantılarında ve mesaj gruplarında amirlerinden bu konuda talimatlar aldıklarını kaydetti. Talimatın ne kadar yaygın olduğunun bilinmediğine dikkat çekilen haberde, hükümete bağlı bazı düzenleyici kurumların personeline de benzer uyarıların yapıldığı ifade edildi.

Haberde, Pekin'in aslında yıllardan beri bazı kritik kamu kurumlarındaki görevlilerin iPhone kullanımını kısıtladığı, son talimatın uygulamayı daha yaygın hale getirdiği iddiasına yer verildi. Tedbirin, Pekin yönetiminin son dönemde teknolojide dışa bağımlılığı azaltma ve siber güvenliği artırmaya yönelik çabalarının parçası olduğu değerlendiriliyor.