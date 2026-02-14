Çin’den ABD’ye net mesaj: Büyük güç ilişkilerinde diyalog ve istişare şart

Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2026) "Çin'in Dünyadaki Yeri" başlıklı oturumda konuşan Vang Yi, ABD ve Çin arasındaki ilişkilerin çatışmadan uzak, diyalog ve istişareye dayalı sürdürülmesinin Washington yönetiminin iradesine bağlı olduğunu söyledi.

ABD'YE DİYALOG ÇAĞRISI

Vang Yi, iki büyük gücün karşı karşıya gelmek yerine birlikte çalışarak küresel sorunları çözebileceğini söyledi. ABD'nin Çin'e yönelik daha objektif ve pragmatik bir politika izlemesi halinde ilişkilerin gelişebileceğini belirten Çinli Bakan, aksi durumda ekonomik ayrışma ve siyasi gerilimlerin çatışma riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

TAYVAN VE JAPONYA ÜZERİNDEN SERT MESAJ

Japonya'ya yönelik eleştirilerde bulunan Vang, Tayvan konusundaki askeri söylemlerin Çin'in egemenliğine meydan okuduğunu savundu. Japonya'nın militarizm geçmişiyle tam anlamıyla yüzleşmediğini öne süren Vang, Pekin yönetiminin egemenlik konularında taviz vermeyeceğinin altını çizdi. Çin Dışişleri Bakanı "80 yılda ilk kez bir Japon Başbakan bu sözleri sarf ediyor. Bu sözler, Çin'in egemenliğine ve Tayvan'ın Çin'e iade edildiği gerçeğine meydan okuyor, Japonya'nın Çin'e taahhüdünü ihlal ediyor. Çin'in böyle bir provokasyonu kabul etmesi mümkün değil." dedi.

Gazze'den İran'a, Ukrayna'dan Venezuela'ya kadar birçok küresel krize değinen Vang, uluslararası toplumun sorunları diyalog ve arabuluculuk yoluyla çözmesi gerektiğini söyledi. Gazze'de kalıcı ateşkes için iki devletli çözümün şart olduğunu belirten Çinli Bakan, İran konusunda taraflara ihtiyat çağrısı yaptı.

ULUSLARARASI HUKUK VE EGEMENLİK VURGUSU

Venezuela konusuna da değinen Vang, devlet egemenliğinin korunması ve uluslararası hukukun kırmızı çizgilerinin aşılmaması gerektiğini söyledi. Çinli Bakan, küresel güvenliğin ancak iş birliği ve karşılıklı saygı temelinde inşa edilebileceğini sözlerine ekledi.