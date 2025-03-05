Çin’den ABD’ye sert yanıt: Her türlü savaşa hazırız

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye fentanil akışını önlemede başarısız olduğu gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük vergilerinin oranını yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarma kararına Çin'in Washington Büyükelçiliğinden tepki geldi.

Büyükelçiliğin sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian'ın konuya ilişkin açıklamasına yer verilerek, "ABD gerçekten fentanil sorununu çözmek istiyorsa o zaman yapması gereken en doğru şey, eşit davranarak Çin'le istişare etmeli. ABD'nin istediği şey savaşsa, ister gümrük savaşı, ister ticaret savaşı, isterse başka bir savaş olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.