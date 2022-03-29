Çin’den ABD’ye Soğuk Savaş çıkışı: Bu rüya sert kayaya çarpıp yok olmaya mahkum...

Çin yönetimine yakın çizgideki Global Times gazetesi, yayımladığı baş yazıda, ABD'nin, Ukrayna krizinin gündemde olduğu bir dönemde tatbikata özel vurgu yapmasını, Çin'e karşı tavır şeklinde değerlendirerek eleştirdi. "Washington Soğuk Savaş'ın çöplüğünü Pasifik Okyanusu'na dökmemeli" başlıklı yazıda, Filipincede "omuz omuza" anlamına taşıyan "Balikatan" adlı tatbikata bu yıl 9 binden fazla askerin katıldığı, bunun tatbikatın tarihindeki en yüksek katılım olduğunu hatırlatılarak ABD'nin bunu bölgedeki gücünü kanıtlamaya yönelik gösteriye dönüştürdüğü görüşü ifade edildi.