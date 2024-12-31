Çin’den ABD’ye şoke eden siber saldırı: O belgeler çalındı

YETKİLİLER ALARMA GEÇTİ

Olayın ardından alarma geçen yetkililerin, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İstihbarat Topluluğu (IC) ile işbirliği yaparak gerekli tedbirleri aldığı belirtildi.

Siber saldırıya uğrayan BeyondTrust tabanlı ağın çevrimdışı bırakıldığı ve bilgisayar korsanlarının Hazine Bakanlığı belgelerine erişiminin kesildiği aktarılırken, Gelişmiş Sürekli Tehdit (APT) türündeki siber saldırının arkasında Çin destekli hackerların olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

APT, bir kişi veya grubun bir ağa yetkisiz erişim sağladığı ve uzun bir süre boyunca algılanamadığı siber saldırıları tanımlamak için kullanılıyor. Bu tür saldırılar, genel olarak ticari veya politik amaç güden ve bir devlet sponsorluğu ile yapılan saldırılar olarak biliniyor.