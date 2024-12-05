Çin’den ABD’ye yaptırım: Varlıkları dondurulacak

ABD'nin Tayvan'a yönelik silah satışları nedeniyle Çin harekete geçti. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu durumun tek Çin ilkesini ve 3 Çin-ABD ortak bildirisini ciddi şekilde ihlal ettiği ifade edilerek, ABD'nin bu eylemleriyle Çin'in iç işlerine karıştığı, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltaladığı belirtildi. Açılamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası uyarınca, Çin'in ABD'li 13 savunma şirketlerine ve 6 üst düzey yöneticiye karşı önlem almaya karar verdiği kaydedildi.

Yaptırım kararı çerçevesinde söz konusu şirketler ve kişilerin Çin sınırları içindeki taşınır ve taşınmaz malları ile diğer varlıklarının dondurulacağı belirtilen açıklamada, Çin'deki tüm kuruluş ve şahısların bu şirketlerle işlem, iş birliği ve diğer faaliyetlerde bulunmasının yasaklandığı vurgulandı. Kararın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği ifade edilen açıklamaya göre yaptırım uygulanan kişilerin ayrıca vizeleri veya Çin'e (Hong Kong ve Makao dahil) girişleri yasaklanacak.

ABD Ekim ayında Tayvan için yaklaşık 2 milyar dolar değerinde bir silah satışını onaylamış, geçtiğimiz ay ise 385 milyon dolarlık yeni silah satışına onay vermişti.