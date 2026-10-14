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  • Çin’den Batı Pasifik’te gövde gösterisi: Liaoning uçak gemisi ve harp filosu denize açıldı

Çin’den Batı Pasifik’te gövde gösterisi: Liaoning uçak gemisi ve harp filosu denize açıldı

Çin’in uçak gemisi Liaoning, beraberindeki görev grubuyla Batı Pasifik’e ilerliyor. Pekin, rutin eğitim planı kapsamındaki tatbikatın muharebe hazırlığını güçlendireceğini duyururken bölgede herhangi bir ülkenin hedef alınmadığını kaydetti.

Çin’den Batı Pasifik’te gövde gösterisi: Liaoning uçak gemisi ve harp filosu denize açıldı
AA
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanmasından yapılan açıklamada, Liaoning uçak gemisi ve ona bağlı görev grubunun eğitim tatbikatı için Batı Pasifik'e hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, yıllık rutin eğitim planı kapsamında düzenlenen tatbikatın, birliklerin muharebe hazırlığını ve görevleri yerine getirme kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Tatbikatın, uluslararası hukuk ve uygulamalarla uyumlu olduğunun altı çizilen açıklamada, faaliyetin herhangi bir ülkeyi hedef almadığı kaydedildi.

Çin donanmasında Liaoning dışında Şandong ve Fucien adlarını taşıyan 2 uçak gemisi daha harp filolarıyla görev yapıyor.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#PEKİN #ÇİN

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