Çin’den Batı’ya Türkiye uyarısı

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, dünyadaki son gelişmeleri değerlendirdi. İHA ajansına konuşan Büyükelçi Shaobin, Türkiye-Çin ilişkilerini, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı ve Çin'in Tayvan politikasını değerlendirdi. Shaobin, "Çin tarafı daima Türkiye'nin kendi güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü korumakla ilgili çabalarını destekliyor. Türkiye'nin kendi ulusal koşuluna uygun olan gelişme yolunu izlemesine destek veriyoruz. Dış güçlerin Türkiye'nin içişlerine karışmasına karşı çıkıyoruz" dedi.Shaobin, 2015 yılında Çin'in ve Türkiye'nin Kuşak ve Yol Girişimi ve Orta Koridor projelerine dair mutabakat zaptı imzaladığını dile getirerek, "Bu zaptın imzalanması Türkiye ve Çin'in ekonomik işbirliğine yeni bir sayfa açtı" dedi.Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan hiçbir kazanım çıkmayacağını söyleyen Büyükelçi Shaobin, "Yaptırım ve baskı sadece savaşları ve krizleri artıracaktır. Çin tarafı olarak siyasi çözümle ilgili tavrımızı ortaya koyduk. Çin tarafı, Türkiye dâhil uluslararası toplumla birlikte siyasi çözüm için Ukrayna krizini çözmeye yönelik rolünü oynamaya hazır. Aynı zamanda biz kararlılıkla ABD'nin hegemonyacılık eylemine karşı çıkıyoruz" dedi. Büyükelçi Tayvan konusunda ise "Tayvan Boğazı'nın iki yakası tamamen birleşmemiş olsa da Çin'in egemenliği hiç bölünmedi ve hiçbir zaman izin verilmez" dedi.