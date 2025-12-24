Çin’den dev enerji hamlesi! Bohay Denizi’nde 100 milyon tonluk petrol bulundu
Çin’in kuzeydoğusunda yer alan Bohay Denizi’nde yaklaşık 100 milyon tonluk ham petrol rezervinin keşfedildiği belirtildi.
Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) tarafından yapılan açıklamada, Bohay Denizi'ndeki sığ neojen tabakalarda yeni bir petrol sahasının keşfedildiği duyuruldu. Çinhuangdao 29-6 adı verilen sahada yaklaşık 100 milyon ton orta-ağır ham petrol bulunduğu bildirildi.
GÜNDE 370 TON PETROL ÇIKARILACAK
1688 metre derinliğe kazılan test kuyusundan günde 2 bin 560 varil petrol çıkarıldığı belirtilirken, sahadan günlük üretimin 370 ton, yani yaklaşık 8 bin 786 varile ulaşabileceği öngörüldü.
CNOOC, geçen yıl da aynı bölgede Çinhuangdao 27-3 adlı petrol sahasında 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfettiğini ifade etti.
CNOOC, Bohay Denizi ile Güney Çin Denizi'nde açık deniz petrol ve doğal gaz sondajı yapıyor.