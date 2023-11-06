Çin’den ‘Gazze katliamına son’ çağrısı

Vang, Çin'in sivillere ve sivil tesislere zarar veren, uluslararası insani hukuku ihlal eden eylemlere karşı çıktığını ve bunları kınadığını belirterek "Tüm ilgili tarafları, sükunet ve itidalle hareket etmeye, savaşa derhal son vererek insani yardım koridorlarını açmaya, sivillerin güvenliğini sağlamak üzere mümkün olan en büyük çabayı göstererek daha büyük felaketleri önlemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.