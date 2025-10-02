Çin’den Gazze’ye insani yardım çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Açıklamada, tüm taraflara Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uyma ve Gazze'de derhal ateşkesi sağlama çağrısı yapıldı.

"İNSANİ FELAKET İVEDİLİKLE GİDERİLMELİ"

Bakanlığın açıklamasında, "Çin, tüm tarafları, BM kararlarını etkin şekilde uygulamaya, Gazze'de derhal kapsamlı bir ateşkesi sağlamaya, insani yardımların erişimini güvenceye alarak yerel insani felaketi ivedilikle gidermeye çağırıyor." ifadelerine yer verildi.