Çin'den gözdağı: Tayvan kuşatma altına alındı
Çin, anlaşmazlık içinde bulunduğu Tayvan'ın çevresini kuşatan kapsamlı askeri tatbikata başladığını bildirdi.
Çin, Tayvan'ın çevresinde askeri tatbikat başlattı.
Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Tayvan'ın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Albay Şı Yi, tatbikata komutanlığa bağlı kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden unsurların katıldığını belirtti.
Sözcü Şı, Tayvan'ın çevresini kuşatan tatbikatın, "deniz-hava muharebe hazırlığı devriyeleri, kapsamlı üstünlüğün ele geçirilmesi, deniz ve kara hedeflerine saldırılar, kilit bölgeler ve deniz yollarının blokajına" odaklanacağını ve birliklerin ortak operasyon kabiliyetini test etmeyi amaçladığını vurguladı.
Tatbikatın Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere "sert bir uyarı" ve "güçlü bir caydırıcı" olacağını ifade eden Şı, bunun Çin'in egemenliğini ve ulusal birliğini korumak için "meşru ve gerekli bir eylem" olduğunu savundu.
ÇİN UÇAK GEMİSİ TAYVAN'A YAKLAŞTI
Tayvan Savunma Bakanlığı, X hesabından yapılan paylaşımda, "Çin'in akıl dışı provokasyonu" olarak nitelendirdiği tatbikatı kınadığını bildirdi.
Çin ordusunun eylemlerinin bölgesel barışa zarar verdiğinin savunulduğu açıklamada, "Özgürlük ve demokrasinin ön safında, toprak bütünlüğümüzü korumak üzere kararlı duruyoruz." ifadesine yer verildi.
Bakanlık, ayrıca, Çin'in Şandong uçak gemisinin Tayvan'a yaklaştığını, sabah saatlerinden itibaren Çin'e ait 19 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü aktardı.
EŞ ZAMANLI TATBİKAT
Öte yandan Çin Sahil Güvenliği de askeri tatbikat ile eş zamanlı olarak, Tayvan çevresinde "kanun koruma devriyesi" yürüttüğünü duyurdu.
Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Cu Anqing, sahil güvenlik gemilerinin, bölgede izinsiz seyreden gemilere teftiş, müdahale, el koyma ve tutuklama eğitimleri yaptığını bildirdi.
Tayvan'ı "Çin'in bir bölgesi" olarak tanımlayan Sözcü Cu, tatbikatın "tek Çin" ilkesi gereği Ada üzerinde meşru yetki kullanımı ve kontrole yönelik eylemlerin talimini amaçladığını kaydetti.