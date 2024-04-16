Çin’den İran-İsrail gerilimine açıklama: Hepsini not ettik!

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Wang Yi, Çin'in Suriye'deki İran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını ve kesin bir şekilde karşı çıktığını ve bu olayın uluslararası hukuku ciddi bir şekilde ihlal ettiğine, kabul edilemez olduğuna inandığını söyledi.

Çin, İran'ın büyükelçilik binasına yapılan saldırıya karşılık olarak gerçekleştirdiği eylemlerin sınırlı olduğu ve meşru müdafaa hakkının kullanılması olduğu yönündeki açıklamasını not etmiştir. Çin, İran'ın bölge ülkelerini ve komşu ülkeleri hedef almadığı yönündeki vurgusunu ve iyi komşuluk ve dostluk politikaları izlemeye devam ettiğini teyit etmesini takdirle karşılamaktadır. İran'ın durumu iyi kavrayabileceğine ve İran'ın egemenliğini ve onurunu korurken daha fazla istikrarsızlığı önleyebileceğine inanıyoruz" denildi.

BM ŞARTI 51. MADDE VURGUSU

İran, 14 Nisan'da İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılar sonrası yaptığı resmi açıklamalarda Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesine sıklıkla vurgu yaptı. İranlı yetkililer, İsrail'e yönelik saldırının, İsrail'in Şam'da düzenlediği ve İranlı komutan ve askerlerin ölümüyle sonuçlanan saldırıya bir misilleme olduğunu, İran'ın meşru müdafaası olduğunu savundu.

BM Şartı'nın 51. maddesinde şu ifadeler yer almaktadır: "Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez."