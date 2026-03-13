Çin’den İran’daki okul saldırısının kurbanlarına destek: 200 bin dolar yardım

Çin, İran'da saldırı sonucu bombalanan bir ilkokulda hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine destek amacıyla 200 bin dolar yardım yapacağını duyurdu.

"DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada saldırı nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Guo, çok sayıda öğrencinin hayatını kaybetmesine yol açan olaydan dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

YARDIM ÇİN KIZILHAÇI ARACILIĞIYLA GÖNDERİLECEK

Çinli sözcü, yardımın Çin Kızılhaçı tarafından organize edileceğini ve İran Kızılayına ulaştırılacağını söyledi.

Guo, toplam 200 bin dolarlık yardımın hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine destek amacıyla kullanılacağını belirtti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda, ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu bombalanmıştı. Saldırıda çoğu çocuk 185 kişi yaşamını yitirmişti.

İran, saldırıyı "affedilmez bir savaş suçu" olarak nitelerken, ABD Başkanı Donald Trump, saldırının sorumluluğunu İran'a yüklemeye yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, devam eden askeri soruşturmanın ön bulguları, saldırının ABD ordusu tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.