Çin’den NATO’ya Asya-Pasifik tepkisi

Çin'in Tokyo Büyükelçiliği, NATO'yu "Asya-Pasifik bölgesindeki ilişkilere karışmaması gerektiği" konusunda uyardı. Çin devlet kanalı CGTN'nin haberine göre, Çin'in Tokyo Büyükelçiliği Sözcülüğünden, NATO'ya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, NATO'nun son zamanlarda "Asya-Pasifik'teki ilişkilere müdahale etmeyi sürdürdüğü ve bölgedeki tarafların karşı karşıya gelmelerine sebep olduğu" ifade edildi.

Ayrıca, NATO'nun Asya-Pasifik bölgesinin doğusuna doğru ilerlemesinin, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı kapsamına aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, NATO'nun hamlelerinin "küresel ve bölgesel güvenlik konusunda istikrarsızlığa" sebep olduğu kaydedildi.

Asya-Pasifik ülkelerinin, Asya-Pasifik'te NATO benzeri bir ittifakı kabul etmediğinin ve buna ihtiyacı olmadığının belirtildiği açıklamada, Japonya'nın bölgedeki ülkeler arasındaki güveni azaltacak eylemlerden kaçınmasının "beklendiği" ifade edildi.