Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Çin'den NATO'ya Asya-Pasifik tepkisi
Giriş Tarihi: 24.7.2023 13:48

Çin'den NATO'ya Asya-Pasifik tepkisi

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde 11 Temmuz'da yayımlanan bildiride, Çin'e yönelik değerlendirmeler de yapılarak Çin'in iddialı ve cebri politikalarının NATO'nun çıkarlarına, güvenliğine ve değerlerine karşı zorluk oluşturduğu belirtilmişti. Çin tarafı, NATO’ya bir uyarıda bulundu.

AA
Çin’den NATO’ya Asya-Pasifik tepkisi

Çin'in Tokyo Büyükelçiliği, NATO'yu "Asya-Pasifik bölgesindeki ilişkilere karışmaması gerektiği" konusunda uyardı. Çin devlet kanalı CGTN'nin haberine göre, Çin'in Tokyo Büyükelçiliği Sözcülüğünden, NATO'ya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, NATO'nun son zamanlarda "Asya-Pasifik'teki ilişkilere müdahale etmeyi sürdürdüğü ve bölgedeki tarafların karşı karşıya gelmelerine sebep olduğu" ifade edildi.

Ayrıca, NATO'nun Asya-Pasifik bölgesinin doğusuna doğru ilerlemesinin, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı kapsamına aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, NATO'nun hamlelerinin "küresel ve bölgesel güvenlik konusunda istikrarsızlığa" sebep olduğu kaydedildi.

Asya-Pasifik ülkelerinin, Asya-Pasifik'te NATO benzeri bir ittifakı kabul etmediğinin ve buna ihtiyacı olmadığının belirtildiği açıklamada, Japonya'nın bölgedeki ülkeler arasındaki güveni azaltacak eylemlerden kaçınmasının "beklendiği" ifade edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çin'den NATO'ya Asya-Pasifik tepkisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA