Çin’den Rusya çıkarması

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya'ya gidiyor. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Şi'nin 7-10 Mayıs tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyarette bulunacağı ve İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek Zafer Günü kutlamasına katılacağı belirtildi. Açıklamada, ziyarette taraflar arasında ikili anlaşmaların da imzalanacağı bildirildi. İki ülke, kuruluşuna öncülük ettikleri Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda da işbirliğini sürdürüyor.

UMARIM NÜKLEERE GEREK KALMAZ

Ukrayna-Rusya savaşında sahadan çatışma haberleri gelirken kalıcı barış çabaları da sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri operasyonun hedeflerine ulaşmak için nükleer silah kullanımına ihtiyaç duyulmadığını belirtti. Putin, "Bizi provoke etmeye çalıştılar, hata yapmamızı istediler. Ancak (nükleer) silah kullanmamız gerekmedi ve umarım gerek de kalmaz " dedi. Ukrayna ile barışın kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Putin, yaşanan trajediye rağmen "bu sadece bir zaman meselesi" ifadelerini kullandı.