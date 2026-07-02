Çin’den Rusya’ya nükleer eğitim
ÇİN'in geçen yıl Rus askerlerine Pekin'deki üslerde nükleer, biyolojik ve kimyasal savaş eğitimi verdiği kaydedildi. Reuters tarafından incelenen gizli Rus askeri belgelerine göre, iki ülke arasındaki ortaklık çok daha derin. Ele geçirilen raporlar ve askeri görseller, kasım ayında Pekin'deki askeri bir tesiste düzenlenen ve üç hafta süren kritik bir kursun detaylarını ifşa etti. Çinli eğitmenlerin Rus askerlerine ders anlattığı görüntülerde, askerlerin kimyasal keşif gibi son derece hassas konularda eğitildiklerinin gözler önüne serildiği ileri sürüldü.