Çin’den saldırı provası mı?

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaretin ardından bölgede tansiyon hâlâ çok yüksek. Çin, ada çevresindeki 6 farklı bölgede tatbikatlarına hız verdi. Çin ordusu, Tayvan yakınlarında hava ve deniz tatbikatları ve füze denemelerinin pazar gününe kadar süreceğini açıkladı. Gerçek mermilerle yapılan söz konusu tatbikat, Çin'in bölgede şimdiye kadar yaptığı en büyük tatbikat olacak. Pekin yönetimi dün Dongfeng balistik füzelerini ateşledi. Tayvan da savunma sistemini aktif hale getirdi. Tayvan şimdiye kadar Çin'e ait 27 savaş uçağının hava sahasına girdiğini açıkladı. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin ordusuna ait bir insansız hava aracının, Pelosi'nin ayrılmasının ardından dün gece Tayvan'a bağlı Kinmen Adası (Quemoy) üzerinde uçtuğunu bildirdi. 1950'lerden beri Çin'e ait hiçbir hava aracı Kinmen üzerinde uçmamıştı.Çin'in tatbikatına karşılık Tayvan ordusundan da "Savaş aramadan savaşa hazırlanıyoruz" açıklaması yapıldı. Tatbikatlar, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir blokaj oluşturmuş durumda. Altı bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, boğaz geçişindeki güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildiriliyor. Batı basını da Çin'in hamlelerini "Saldırı provası mı?" şeklinde yorumladı.