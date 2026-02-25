Çin’den Tahran’a gemisavar iddiası

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri, ülkenin güneyinde yeni bir tatbikat gerçekleştirdi.

İran'ın, Çin yapımı süpersonik CM-302 füzelerinin alımı için anlaşmaya yakın olduğu bildiriliyor. Reuters'a konuşan İsrailli istihbarat uzmanları, bu füzelerin bölgedeki ABD deniz unsurları için 'oyun değiştirici' bir tehdit olduğunu belirtti.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a olası saldırıya hazırlık için ek bütçe istedi.

Irak'taki Avrupa personelinin yerlerinin değiştirildiği açıklandı.

Lübnan'daki ABD'li diplomatların da tahliye edildiği öğrenildi.

İsrail dünyanın dört bir yanındaki elçiliklerini boşaltmaya başladı.